Хостел Lette'm Sleep Berlin
Этот район — отличный выбор для путешественников, которые интересуются атмосферой городов, удобным общественным транспортом и культурой – Проверить местоположение Lettestr. 7, Пренцлауэр-Берг, 10437 Берлин, Германия – Этот район — отличный выбор для путешественников, которые интересуются атмосферой городов, удобным общественным транспортом и культурой – Проверить местоположение Отличное расположение — посмотреть карту – Станция метро
|Вмещает
|Тип номера
|Взрослых: не более 2. Детей: не более 1
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2-х местные апартаменты
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|Взрослых: не более 4. Детей: не более 2
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Четырёхместные апартаменты
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|Взрослых: не более 3. Детей: не более 1
|
Трехместные апартаменты
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|Взрослых: не более 1
|
Кровать в общем номере с 3 кроватями.
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|Взрослых: не более 1
|
Кровать в общем 4-местном номере для мужчин и женщин
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|Взрослых: не более 1
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Кровать в общем номере для мужчин и женщин с 7 кроватями.
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|Взрослых: не более 1
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Кровать в общем 6-местном номере для мужчин и женщин
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|Взрослых: не более 1
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Кровать в общем номере для мужчин и женщин с 5 кроватями.
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|Взрослых: не более 2
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Двухместный номер с 2 отдельными кроватями и общей ванной комнатой
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Ориентиры поблизости– Этот район — отличный выбор для путешественников, которые интересуются атмосферой городов, удобным общественным транспортом и культурой – Проверить местоположение Отличное расположение — посмотреть карту Гостям понравились прогулки в этом районе!
В окрестностях *
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Площадь Хельмхольцплац0,1 км
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Станция метро Eberswalder Strasse0,5 км
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Культурный центр Kulturbrauerei0,6 км
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Большой планетарий Карла Цейса0,6 км
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Торговый центр Schönhauser Allee Arcaden0,7 км
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Станция метро Schoenhauser Allee0,7 км
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Площадь Кольвицплац0,8 км
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Стадион «Фридрих-Людвиг-Ян-Шпортпарк»0,9 км
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Дворец спорта имени Макса Шмелинга1 км
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Мауэрпарк1,1 км
Рестораны, магазины и рынки *
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Vegan Tiger Кафе/бар0,2 км
Ближайшие аэропорты *
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Аэропорт Берлин Тегель8,7 км
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Аэропорт Берлин-Шёнефельд18,7 км
Самые популярные достопримечательности *
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Площадь Александерплац2,4 км
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Берлинская телебашня2,6 км
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Музей естествознания3 км
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Центральный железнодорожный вокзал Берлина3,9 км
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Рейхстаг4 км
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Мемориал памяти убитых евреев Европы в Берлине4,3 км
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Галерея East Side Gallery4,7 км
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Потсдамская площадь4,7 км
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Берлинская филармония5 км
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Бульвар Курфюрстендамм8 км
Удобства и услуги — Lette'm Sleep Berlin
Самые популярные удобства и услуги
На свежем воздухе
- Место для пикника
- Садовая мебель
- Сад
Кухня
- Общая кухня
Домашние животные
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Размещение домашних животных не допускается.
Спорт и отдых
- Настольный теннис
Интернет
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Бесплатно! Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно.
Парковка
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Доступны варианты парковки
- Уличная парковка
Сервисы
- Общий лаундж/гостиная с телевизором
- Запирающиеся шкафчики
- Хранение багажа
- Факс/ксерокопирование
- Прачечная Оплачивается отдельно
Безопасность
- Датчики дыма
- Сейф
Общие
- Курение на всей территории запрещено
- Отопление
- Семейные номера
- Номера для некурящих
Персонал говорит
- на немецком
- на английском
- на испанском
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Заезд
15:00 – 22:30
Отъезд
09:30 – 12:00
Отмена/
предоплата
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Пожалуйста, введите даты проживания и ознакомьтесь с условиями бронирования для требуемого номера.
Кровати для детей
Разрешается проживание детей любого возраста.
В этом объекте размещения дети в возрасте 7 лет и старше считаются взрослыми.
Чтобы увидеть точные цены и информацию о наличии мест, при поиске укажите количество детей в вашей группе и их возраст.
|От 0 до 2 лет
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Могут спать на детской кроватке ( по запросу)
|БЕСПЛАТНО
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Могут спать на дополнительной кровати ( по запросу)
|€ 15 за ребенка за ночь
|От 3 до 16 лет
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Могут спать на дополнительной кровати ( по запросу)
|€ 15 за ребенка за ночь
Дополнительные услуги не включаются автоматически в общую стоимость и оплачиваются отдельно во время вашего проживания.
Максимальное количество дополнительных кроватей и детских кроваток зависит от выбранного номера. Проверьте его условия, чтобы узнать максимальную вместимость.
Все детские кроватки и дополнительные кровати предоставляются при наличии возможности.
Домашние животные
Размещение домашних животных не допускается.
Lette'm Sleep Berlin принимает эти карты и оставляет за собой право предварительного блокирования средств на карте до вашего приезда.