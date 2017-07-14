Гостевой дом "Солнечная орхидея"
Тихий тупик, 2, Нижнее Джемете, Россия – Великолепное расположение — показать на карте
Великолепное расположение — оценка 9,3 из 10! (на основе 37 отзывов)
По оценке гостей, проживавших в "Солнечная орхидея".
|Вмещает
|Тип номера
|Взрослых: не более 2. Детей: не более 1
|
Двухместный номер с 1 кроватью и балконом
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|Взрослых: не более 3. Детей: не более 1
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Трехместный номер с балконом
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|Взрослых: не более 2
|
Двухместный номер с 2 отдельными кроватями и балконом
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|Взрослых: не более 4. Детей: не более 1
|
Четырехместный номер с балконом
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|Взрослых: не более 2. Детей: не более 1
|
Двухместный номер с 1 кроватью
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|Взрослых: не более 3
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Трехместный номер
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Ориентиры поблизости– Великолепное расположение — показать на карте
В окрестностях *
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Анапский дельфинарий Nemo4,6 км
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Gorgippiya Anapa Archeological Museum7,2 км
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The Lighthouse - Anapa8 км
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Musical Fountains8,5 км
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Торговый центр «Красная площадь»9,6 км
Рестораны, магазины и рынки *
-
Вилла Валерия Кафе/бар0,2 км
-
Магнат Супермаркет0,2 км
-
Рынок Рынок0,5 км
Пляжи в окрестностях
-
Dzhemete Белый песок650 мПлавание, Водные виды спорта, Еда и напитки, Встреча заката
Ближайшие аэропорты *
-
Аэропорт Витязево6,1 км
-
Gelendzhik Airport70,5 км
3 причины выбрать "Солнечная орхидея"
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Удобства и услуги — "Солнечная орхидея" Продуманные удобства! Оценка по отзывам: 9,7
Самые популярные удобства и услуги
Ванная комната
- Туалетная бумага
- Полотенца
- Ванна или душ
- Собственная ванная комната
- Туалет
- Фен
- Ванна
Спальня
- Белье
- Шкаф или гардероб
На свежем воздухе
- Садовая мебель
- Обеденная зона на улице
- Мебель на улице
- Принадлежности для барбекю
- Балкон
Кухня
- Общая кухня
- Чистящие средства
- Холодильник
Удобства в номере
- Розетка около кровати
- Сушилка для одежды
- Вешалка для одежды
Домашние животные
-
Размещение домашних животных не допускается.
Спорт и отдых
- Детская игровая площадка
Медиа и технологии
- Телевизор с плоским экраном
- Телевизор
Интернет
-
Бесплатно! Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно.
Парковка
-
Бесплатно! Бесплатная Частная парковка на месте (предварительный заказ не требуется) .
- Уличная парковка
Транспорт
- Трансфер из аэропорта
Сервисы
- Трансфер
- Запирающиеся шкафчики
- Трансфер (оплачивается отдельно)
- Трансфер от/до аэропорта
Стойка регистрации
- Счета
Развлечения и семейные услуги
- Детская площадка на улице
- Детские книги, музыка или фильмы
- Настольные игры и/или пазлы
- Настольные игры и/или пазлы
Безопасность
- Огнетушители
Общие
- Места для курения
- Кондиционер
- Деревянный или паркетный пол
- Отопление
- Звукоизоляция
- Звукоизолированные номера
- Отопление
- Семейные номера
- Гладильные принадлежности
- Номера для некурящих
- Кондиционер
- Сейф
Доступность
- Лестница для доступа к верхним этажам
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Заезд
14:00 – 00:00
Отъезд
До 12:00
Отмена/
предоплата
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Пожалуйста, введите даты проживания и ознакомьтесь с условиями бронирования для требуемого номера.
Кровати для детей
Правила размещения детей
Разрешается проживание детей любого возраста.
В этом объекте размещения дети в возрасте 6 лет и старше считаются взрослыми.
Чтобы увидеть точные цены и информацию о наличии мест, при поиске укажите количество детей в вашей группе и их возраст.
Правила установки детских кроваток и дополнительных кроватей
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Детская кроватка по запросу
Дополнительная кровать по запросу
|300 руб. за ребенка за ночь
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Дополнительная кровать по запросу
|300 руб. за ребенка за ночь
Дополнительные услуги не включаются автоматически в общую стоимость и оплачиваются отдельно во время вашего проживания.
Максимальное количество дополнительных кроватей и детских кроваток зависит от выбранного номера. Проверьте его условия, чтобы узнать максимальную вместимость.
Все детские кроватки и дополнительные кровати предоставляются при наличии возможности.
Без возрастных ограничений
Для заезда нет ограничений по возрасту
Только наличные
Этот объект размещения принимает только наличные.
Домашние животные
Размещение домашних животных не допускается.