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Отель D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin
77 Moo 16 Tumbon Bangkaew, Amphoe Bangplee,, 10540 Samutprakarn, Таиланд – Посмотреть карту
Отель D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin расположен в поселке Самутпракан, в 13 км от города Банг-Крачао. К услугам гостей фитнес-центр и бесплатная частная парковка. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi.
В числе удобств всех номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, биде, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и письменный стол. В числе удобств всех номеров шкаф и собственная ванная комната.
Расстояние от отеля D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin до аэропорта Суварнабхуми составляет 13 км.
Расстояние, указанное в описании, рассчитано с помощью © OpenStreetMap
Самые популярные удобства и услуги
|Вмещает
|Тип номера
|Цена
|Взрослых: не более 2. Детей: не более 1
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Стандартный двухместный номер с 1 кроватью
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|Взрослых: не более 2. Детей: не более 1
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Улучшенный двухместный номер с 1 кроватью
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3 причины выбрать D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin
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D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin: общая информация
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Торговый центр Central Plaza Bangna2,7 км
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Магазин Ikea в районе Бангна3,9 км
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Торговый центр Mega Bangna4 км
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Paradise Park Shopping Centre4,6 км
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Парк Короля Рамы IX4,9 км
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Ночной рынок Train - Srinakarin5,3 км
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Торговый центр Seacon Square5,4 км
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Ресторан Best beef BBQ buffet0 км
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Улица Араб-стрит14,5 км
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Парк Люмпини14,5 км
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Торговый центр Central Embassy15,1 км
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Торговый центр Amarin Plaza15,5 км
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Торговый центр Гейсорн Плаза15,6 км
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Океанариум SEA LIFE Bangkok Ocean World16,1 км
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Pratunam Market16,2 км
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Торговый центр MBK16,4 км
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Торговый центр Siam Discovery16,5 км
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Бангкокский художественный и культурный центр16,6 км
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Поезд Станция наземного метро Bearing4,8 км
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Поезд Станция наземного метро Bangna4,9 км
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Поезд Станция наземного метро Udomsuk5,3 км
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Аэропорт Суварнабхуми12,7 км
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Международный аэрпорт Дон Мыанг30,8 км
Самые популярные удобства и услуги
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Инициативы по устойчивому развитию
Здесь принимают специальные меры, чтобы сделать путешествия осознанными и безвредными для окружающей среды.
Инициативы по устойчивому развитию
Чтобы сделать путешествия осознанными и безвредными для окружающей среды, в объекте принимают такие меры:
- Возможность менять полотенца по запросу
Условия размещения D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin принимает особые пожелания — добавьте их на следующем шаге
Заезд
14:00 – 20:00
При регистрации заезда необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией и кредитную карту.
Отъезд
08:00 – 12:00
Отмена/
предоплата
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Пожалуйста, введите даты проживания и ознакомьтесь с условиями бронирования для требуемого номера.
Кровати для детей
Правила размещения детей
Разрешается проживание детей любого возраста.
В этом объекте размещения дети в возрасте 12 лет и старше считаются взрослыми.
Чтобы увидеть точные цены и информацию о наличии мест, при поиске укажите количество детей в вашей группе и их возраст.
Правила установки детских кроваток и дополнительных кроватей
В этом объекте не предусмотрена установка детских кроваток.
В этом объекте не предусмотрена установка дополнительных кроватей.
Возрастное ограничение
Минимальный допустимый возраст для заезда: 18 лет
Домашние животные
Размещение домашних животных не допускается.
D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin принимает эти карты и оставляет за собой право предварительного блокирования средств на карте до вашего приезда.
* Примечания
При регистрации заезда необходимо предъявить действительное удостоверение личности с фотографией и кредитную карту. Пожалуйста, примите во внимание, что выполнение особых пожеланий не гарантировано и может потребовать дополнительной оплаты.
D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin: часто задаваемые вопросы
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В D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin можно забронировать:
- Двухместный с 1 кроватью
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Расстояние от D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin до центра города Samutprakarn составляет 11 км.
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Вы можете добраться до D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin от ближайшего аэропорта следующими способами:
- Автомобиль 26 мин.
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Гостям D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin доступны следующие услуги (может взиматься дополнительная плата):
- Фитнес-центр
- Фитнес
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Стоимость проживания в D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin зависит от параметров вашего поиска (дат, тарифа и т. д.). Чтобы посмотреть цены, введите даты поездки.
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Гостям D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin доступны следующие варианты парковки (при наличии мест):
- Парковка (на территории)
- Частная парковка
- Парковка
- Охраняемая парковка
- Бесплатная парковка
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Регистрация заезда в D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin начинается с 14:00, отъезд — до 12:00.