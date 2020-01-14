Отель D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin

77 Moo 16 Tumbon Bangkaew, Amphoe Bangplee,, 10540 Samutprakarn, Таиланд Посмотреть карту

После завершения бронирования все контактные данные объекта размещения, включая номер телефона и адрес, указываются в подтверждении бронирования, а также в вашем аккаунте.
6,5
Достаточно хорошо
4 отзыва
6,5
Достаточно хорошо
4 отзыва

Категории:

  • Персонал7,5
  • Удобства 6,9
  • Чистота 6,9
  • Комфорт 6,9
  • Соотношение цена/качество 6,2
  • Расположение 6,9
Низкая оценка для города Samutprakarn

Отель D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin расположен в поселке Самутпракан, в 13 км от города Банг-Крачао. К услугам гостей фитнес-центр и бесплатная частная парковка. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi.

В числе удобств всех номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, биде, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и письменный стол. В числе удобств всех номеров шкаф и собственная ванная комната.

Расстояние от отеля D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin до аэропорта Суварнабхуми составляет 13 км.

D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin: гостей Booking.com здесь принимают с 13 янв. 2020.

Расстояние, указанное в описании, рассчитано с помощью © OpenStreetMap

Подробнее

Самые популярные удобства и услуги

Бесплатный Wi-Fi
Бесплатная парковка
Кофеварка/чайник во всех номерах

Преимущества этого варианта

Бесплатная частная парковка в отеле

Сохранено в 18 списках

Наличие мест

D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin — Когда вы желаете здесь остановиться?

Дата заезда
Дата отъезда
 
Приблизительные цены в RUB за 1 ночь
Загружаем даты...
Вмещает Тип номера Цена
Взрослых: не более 2. Детей: не более 1
Стандартный двухместный номер с 1 кроватью
  • 1 очень большая двуспальная кровать
Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте снова.
Взрослых: не более 2. Детей: не более 1
Улучшенный двухместный номер с 1 кроватью
  • 1 очень большая двуспальная кровать
Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте снова.
Забронируйте сейчас и спите спокойно

Получите мгновенное подтверждение бронирования и возможность БЕСПЛАТНОЙ отмены для большинства номеров!

3 причины выбрать D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin

  • Доступные цены
  • Безопасность
  • Управление бронированиями онлайн

Отзывы гостей

6,5
Достаточно хорошо · 4 отзыва
Читать все отзывы
Категории:
  • Персонал7,5
  • Удобства 6,9
  • Чистота 6,9
  • Комфорт 6,9
  • Соотношение цена/качество 6,2
  • Расположение 6,9
Низкая оценка для города Samutprakarn

Есть вопросы?

Найдите нужную информацию в ответах на вопросы гостей. Хотите узнать что-то еще? Задайте свой вопрос ниже.

D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin: общая информация

Здесь принимают гостей Booking.com с 13 янв. 2020

Сотрудники обычно отвечают в течение нескольких часов
  • ที่นี้พัก1คืนและตรวจโควิคด้วยไหมครับ

    ขออภัยด้วยค่ะ ทางโรงแรมไม่มีแพ็คเกจ ที่พัก+ตรวจโควิด ค่ะ

    Этот ответ был вам полезен

    Этот ответ не был вам полезен

    Ответ 23 ноября 2021
  • do you do the 1 night package with covid test

    No, I do not. Sorry

    Этот ответ был вам полезен

    Этот ответ не был вам полезен

    Ответ 3 ноября 2021
Ориентиры поблизости *
Посмотреть карту
В окрестностях
  • Торговый центр Central Plaza Bangna
    2,7 км
  • Магазин Ikea в районе Бангна
    3,9 км
  • Торговый центр Mega Bangna
    4 км
  • Paradise Park Shopping Centre
    4,6 км
  • Парк Короля Рамы IX
    4,9 км
  • Ночной рынок Train - Srinakarin
    5,3 км
  • Торговый центр Seacon Square
    5,4 км
Рестораны и кафе
  • Ресторан Best beef BBQ buffet
    0 км
Главные достопримечательности
  • Улица Араб-стрит
    14,5 км
  • Парк Люмпини
    14,5 км
  • Торговый центр Central Embassy
    15,1 км
  • Торговый центр Amarin Plaza
    15,5 км
  • Торговый центр Гейсорн Плаза
    15,6 км
  • Океанариум SEA LIFE Bangkok Ocean World
    16,1 км
  • Pratunam Market
    16,2 км
  • Торговый центр MBK
    16,4 км
  • Торговый центр Siam Discovery
    16,5 км
  • Бангкокский художественный и культурный центр
    16,6 км
Общественный транспорт
  • Поезд Станция наземного метро Bearing
    4,8 км
  • Поезд Станция наземного метро Bangna
    4,9 км
  • Поезд Станция наземного метро Udomsuk
    5,3 км
Ближайшие аэропорты
  • Аэропорт Суварнабхуми
    12,7 км
  • Международный аэрпорт Дон Мыанг
    30,8 км
Как добраться по маршруту: Аэропорт Суварнабхуми — D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin
    На машине
    Доступна бесплатная парковка
* Все расстояния измерены по прямой. Фактическая дистанция может отличаться.
Удобства и услуги — D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin

Самые популярные удобства и услуги

Бесплатный Wi-Fi
Бесплатная парковка
Кофеварка/чайник во всех номерах
Питание и напитки
  • Бутылка воды
Интернет
Wi-Fi предоставляется в номерах отеля бесплатно.
Парковка
Бесплатная Частная парковка на месте (предварительный заказ не требуется) .
  • Охраняемая парковка
Сервисы
  • Ежедневная уборка
  • Хранение багажа
  • Факс/ксерокопирование Оплачивается отдельно
  • Прачечная Оплачивается отдельно
Безопасность
  • Огнетушители
  • Видеонаблюдение снаружи здания
  • Видеонаблюдение в местах общего пользования
  • Датчики дыма
  • Охранная сигнализация
  • Круглосуточная охрана
  • Сейф
Общие
  • Кондиционер
  • Курение на всей территории запрещено
  • Лифт
  • Номера для некурящих
Оздоровительные услуги
  • Фитнес
  • Фитнес-центр
Персонал говорит на этих языках
  • английский
Вы считаете, что не хватает какой-либо информации?
Отлично!

Инициативы по устойчивому развитию

Здесь принимают специальные меры, чтобы сделать путешествия осознанными и безвредными для окружающей среды.

Условия размещения
D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin принимает особые пожелания — добавьте их на следующем шаге

Заезд

14:00 – 20:00

При регистрации заезда необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией и кредитную карту.

Отъезд

08:00 – 12:00

Отмена/
предоплата

Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Пожалуйста, введите даты проживания и ознакомьтесь с условиями бронирования для требуемого номера.

Кровати для детей

Правила размещения детей

Разрешается проживание детей любого возраста.

В этом объекте размещения дети в возрасте 12 лет и старше считаются взрослыми.

Чтобы увидеть точные цены и информацию о наличии мест, при поиске укажите количество детей в вашей группе и их возраст.

Правила установки детских кроваток и дополнительных кроватей

В этом объекте не предусмотрена установка детских кроваток.

В этом объекте не предусмотрена установка дополнительных кроватей.

Возрастное ограничение

Минимальный допустимый возраст для заезда: 18 лет

Домашние животные

Размещение домашних животных не допускается.

Mastercard Visa JCB D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin принимает эти карты и оставляет за собой право предварительного блокирования средств на карте до вашего приезда.

* Примечания

В связи с коронавирусом (COVID-19) в этом объекте размещения сократили время работы стойки регистрации и часы предоставления услуг.

При регистрации заезда необходимо предъявить действительное удостоверение личности с фотографией и кредитную карту. Пожалуйста, примите во внимание, что выполнение особых пожеланий не гарантировано и может потребовать дополнительной оплаты.

D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin: часто задаваемые вопросы

  • В D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin можно забронировать:

    • Двухместный с 1 кроватью

  • Расстояние от D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin до центра города Samutprakarn составляет 11 км.

  • Вы можете добраться до D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin от ближайшего аэропорта следующими способами:

    • Автомобиль 26 мин.

  • Гостям D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin доступны следующие услуги (может взиматься дополнительная плата):

    • Фитнес-центр
    • Фитнес

  • Стоимость проживания в D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin зависит от параметров вашего поиска (дат, тарифа и т. д.). Чтобы посмотреть цены, введите даты поездки.

  • Гостям D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin доступны следующие варианты парковки (при наличии мест):

    • Парковка (на территории)
    • Частная парковка
    • Парковка
    • Охраняемая парковка
    • Бесплатная парковка

  • Регистрация заезда в D Varee Xpress Fullroom 77 Srinakarin начинается с 14:00, отъезд — до 12:00.