Оценка отеля и содержание отзывов должны быть актуальными для вашей следующей поездки, и для этого мы отправляем в архив отзывы старше 36 месяцев.

Отзыв может оставить только гость, забронировавший проживание через Booking.com и остановившийся в забронированном объекте размещения. Благодаря этому правилу мы точно знаем, что все наши отзывы написаны настоящими гостями. Кто сможет лучше рассказать другим о бесплатном завтраке, дружелюбном персонале и тихом номере, чем гости, которые убедились в этом на собственном опыте?

Мы хотим, чтобы вы поделились с нами своими впечатлениями — как положительными, так и отрицательными, воспользовавшись парой несложных советов.

Об отзывах

Мы считаем, что отзывы гостей и ответы от представителей объектов размещения покажут разнообразие мнений и помогут гостям принимать взвешенные решения при выборе проживания.

Подход к отзывам

Комментарии на Booking.com отражают мнения наших гостей и партнеров, и мы с уважением к ним относимся.

Мы будем как можно быстрее публиковать каждый отзыв целиком, независимо от того, негативный он или позитивный, при условии, что он прошел проверку на соответствие правилам Booking.com. Мы также будем четко отображать статус отправленной информации.

После того как вы отправите отзыв, вы можете исправить его, связавшись со службой поддержки Booking.com.

Мы будем применять одинаковые правила и стандарты ко всему пользовательскому контенту, а также соответствующим ответам от представителей объектов.

Мы считаем, что мнения пользователей и представителей объектов не нуждаются в комментариях. Мы не беремся оценивать их объективность. Booking.com — только канал распространения комментариев от гостей и партнеров.

Правила и стандарты для отзывов

С помощью этих правил и стандартов мы хотим добиться того, чтобы на Booking.com отображался полезный контент, подходящий для всей семьи. При этом мы не хотим ограничивать свободу выражения критических мнений. Они представляют ценность независимо от эмоциональной окраски.

Комментарии должны быть о путешествиях. Самые полезные отзывы подробны и помогают другим принимать более удачные решения. Пожалуйста, не добавляйте замечания личного, политического, этического или религиозного характера. Рекламная информация будет удалена. Комментарии о сервисе Booking.com должны быть отправлены в Службу поддержки клиентов или партнеров.

Комментарии должны быть уместны и пригодны для международной аудитории. Не используйте ругательства на каком-либо языке и не пытайтесь их замаскировать, изменив написание. Не допускаются комментарии и материалы, которые разжигают ненависть, содержат дискриминацию, угрозы, непристойные замечания и насилие или побуждают к нарушению закона.

Контент должен быть подлинным и уникальным. Отзывы полезны, если они непредвзяты и независимы. Ваш комментарий должен выражать ваше мнение. Партнеры Booking.com не должны публиковать отзывы от лица гостей или предлагать гостям награду в обмен на отзыв. Мы будем бороться с попытками понизить рейтинг конкурента с помощью негативных отзывов.

Не делитесь личной информацией других людей. Booking.com будет стараться скрывать электронные адреса, телефоны, адреса сайтов и страниц в социальных сетях и т. п.

Мнения, выраженные в комментариях, принадлежат клиентам и представителям объектов на Booking.com, но не самой компании Booking.com. Booking.com не несет ответственности за отзывы и ответы на отзывы. Booking.com является каналом распространения этих отзывов и ответов, но не принимает решение о публикации и не обязуется их проверять.

По умолчанию отзывы сортируются по дате написания и дополнительным критериям, чтобы они были наиболее релевантны, включая (помимо прочего) ваш язык, отзывы с текстом и неанонимные отзывы. Также могут быть доступны дополнительные параметры сортировки (по типу путешественника, по оценке и т. д.).

Отказ от ответственности

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